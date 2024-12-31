Ezel'in hedefi milli takım

Türkiye Karate Federasyonunun faaliyet programındaki 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda altın madalya kazanan ortaokul öğrencisi Ezel Ecrin Eren (13), Türkiye Takımlar Karate Şampiyonası'nda birinci olup milli takıma seçilmek için çalışıyor.



Malatya'daki Orhan Gazi Ortaokulu Spor Kulübünde 3 yıldır karate yapan 13 yaşındaki Ezel Ecrin Eren, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana sporcu olmayı hedeflediğini anlattı.



Okulunun spor kulübünde beden eğitimi öğretmeni Süleyman Yıldırım'ın antrenörlüğünde yarışmalara hazırlandığını dile getiren Eren, 13-15 Aralık'taki 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda altın madalya kazanmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle bir süre antrenmanlara ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Eren, "Uzun süre mola verilmiş bir zaman diliminin ardından hiç beklenmedik bir anda madalya almak insanı mutlu ediyor. Travmalarımı az da olsa azaltıyor. Deprem, antrenmanlarda eksik kalmamıza neden olmuştu ama sağ olsun hocam bizi yetiştirdi. Onun sayesinde güzel yerlere geldim." dedi.



34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda milli sporcuları da yendiğini dile getiren Eren, "Bundan sonraki hedefim Türkiye Takımlar Karate Şampiyonası'nda birinci olup Balkan ve Avrupa şampiyonalarında milli takım adına yer alıp, Malatya'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için hocam Süleyman Yıldırım nezaretinde antrenmanlara sıkı bir şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.



Yıldırım: "Tüm rakiplerini yenerek birincilik kürsüsünde yer aldı"



Okulun beden eğitimi öğretmeni ve karate antrenörü Süleyman Yıldırım, spor kulübünü 2021 yılında kurduklarını ve 5 branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.



Öğrencilerinden Ezel Ecrin Eren'in okullar arası yarışmalarda Türkiye üçüncülüğüyle derece almaya başladığını belirten Yıldırım, "Daha sonra Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda birinci, Uluslararası Marmara Cup Karate Şampiyonası'nda üçüncü oldu. En son 13-15 Aralık'ta düzenlenen ve 4 sporcuyla katıldığımız 34. Boğaziçi Uluslararası Karate Şampiyonası'ndaki 7 maçında tüm rakiplerini yenerek birincilik kürsüsünde yer aldı. Bu turnuvaya 37 ülkeden 4 bin 39 sporcu katıldı." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerin, zararlı alışkanlıklardan uzak kalıp, sevgi, saygı çerçevesinde yaşamalarını sağlamayı, ulusal ve uluslararası müsabakalarda bir yerlere gelmelerini hedeflediklerini kaydeden Yıldırım, karatede aktif 30 sporcuları olduğunu, bu sayıyı arttırıp daha fazla madalya almak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.



Okul Müdürü Mehmet Olcay Ülger de karate, wushu kungfu, hentbol, futbol ve masa tenisinde faaliyet yürüttükleri spor kulübünde 100 lisanslı sporcuları olduğunu aktardı.



Öğrencileri Ezel Ecrin Eren'i kutlayan Ülger, milli takımda yer alan sporcuları Elanur Boykız (13) ve Yusuf Emre Yıldırım'ın (11) da bu yıl düzenlenen şampiyonalarda derece aldığını, öğrencileri geleceğe taşımak adına çalıştıklarını sözlerine ekledi.







