Eyüpspor, Süper Lig'i bir sonraki haftaya erteledi!

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor, deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi.



Kazanması halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyeceği maçta Arda Turan'ın ekibi, Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Ev sahibi ekibin golünü 60. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Adana'da Check-Oumar Diakite ise 17. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Eyüpspor, 64 puanda kaldı ve 3. sıradaki Çorum FK ile arasındaki puan farkı 17'de kaldı. Ligin bitimine 6 hafta kalması sebebiyle Arda Turan'un takımı kesin olarak Süper Lig'e çıkmayı gelecek haftaya erteledi.



Adanaspor ise 30 puana yükselerek ligde kalma umudunu sürdürdü.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Altay ile karşılaşacak. Adanaspor ise Gençlerbirliği ile oynayacak.





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