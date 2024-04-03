Eyüpspor: ''Rakibe saygı duymazsan yenilmekten kaçamazsın''

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Adanaspor maçı ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor: ''Rakibe saygı duymazsan yenilmekten kaçamazsın''
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03 Nisan 2024 20:15
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Adanaspor maçı ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem Yavaş, olumsuz ve ders çıkarmaları gereken bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.

Adana'ya kazanmak için geldiklerini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Burada kazansaydık hedefimize ligin bitimine 6 hafta kala ulaşmış olacaktık. Maçın başında aslında tüm hazırlıklarımızı kazanmak için yaptık. Ancak rakibimizin 10 kişi kalması bile oyun ritmimizi, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmamıza yetmedi. Oyun ritminden, disiplininden düştük. Futbol ciddi bir oyun. Rakibe saygı duymazsan, takım halinde oynamazsan rakip 10 kişi kalsa dahi mağlup olmaktan kaçamazsın. Bugün bunu yaşadık, üzgünüz. Önümüzde 6 hafta var. 1 maç kazandığımız takdirde hedefimize ulaşacağız. Bu maçtan iyi dersler çıkarmamız lazım. Önümüzdeki Altay maçında hedefimizi tamamlamak istiyoruz."

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