Eyüpspor, Galatasaray'dan transfer ediyor

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, Ömer Bayram'ı da kadrosuna katmak üzere.



İstanbul ekibi, Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki futbolcunun transfer için büyük oranda anlaşma sağladı.



2018'den bu yana Galatasaray forması giyen Ömer Bayram, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 126 maçta 2 gol, 23 asist yaptı.



3. İSİM OLACAK



Eyüpspor, Ömer Bayram transferini resmiyete dökerse, Galatasaray'dan bu sezon 3. transferini gerçekleştirecek. İlk olarak Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağlayan Eyüpspor, sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi biten Ryan Babel ile de sözleşme imzalamıştı.





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