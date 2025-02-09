Eyüpspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Eyüpspor, Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik
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09 Şubat 2025 13:00

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'taki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılı takım, 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Caner Erkin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Taşkın İlter, Recep Niyaz ve Samu Saiz'in de kadroda bulunması beklenmiyor.

Sezonun ilk devresinde iki takımın mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

 

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