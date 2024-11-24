Eyüpspor'da Emre Mor gelişmesi

Sezon başı Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni takımıyla henüz resmi maçına çıkamayan 27 yaşındaki futbolcu, günler sonra antrenmana çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Eyüpspor'da Emre Mor gelişmesi
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24 Kasım 2024 16:11
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Emre Mor, yaz transfer döneminin son günlerinde Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralanmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, transfer olduğu Eyüpspor'da henüz resmi maça çıkmadı. Emre Mor, Süper Lig'de 13 müsabakada yedek kulübesine de oturmadı.

Emre Mor'un Eyüpspor'a transfer olduğu ilk zamanlarda da sık sık yurt dışına gittiği öğrenildi.

ANTRENMANA ÇIKTI

Eyüpspor'un tesislerde yaptığı idmana son olarak 20 Kasım'da çıkan Emre Mor, 4 günün ardından bugün (24 Kasım Pazar) geri döndü.

ARDA TURAN NE DEMİŞTİ?

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Emre Mor rahatsızlık geçirdi, antibiyotik kullanıyor. Sahalara geri dönmesi için 1 ay gerekiyor." demişti.

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