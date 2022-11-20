Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada penaltıdan Ryan Babel attı.



Bu sonucun ardından Eyüpspor, puanını 33 yaptı ve ligde liderliğini sürdürdü. Göztepe, 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Pendikspor deplasmanına gidecek. Göztepe, İzmir derbisinde sahasında Altay'ı konuk edecek.





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