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Everton, Leicester'ı gafil avladı!

İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Leicester City deplasmanına çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Everton, Leicester'ı gafil avladı!
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06 Ekim 2018 18:53
İngiltere Premier Lig'de 8. hafta maçında Leicester City ile Everton karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Everton oldu.

İLK YARI BERABERE BİTTİ!

Everton, 7. dakikada Richarlison'un attığı golle 1-0 öne geçti. Leicester City, 40. dakikada Ricardo Pereira'nın golüyle rakibine cevap verdi ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

LEICESTER 10 KİŞİ! CENK TOSUN DA GİRDİ...

Leicester City, 63. dakikada Wes Morgan'ın ikinci sarı kartla oyun dışı kalmasının ardından sıkıntılar yaşamaya başladı. Everton'da Tom Davies 71. dakikada yerini Cenk Tosun'a bırakırken, üstünlük golü 77'de Gylfi Sigurdsson'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Everton puanını 12'ye yükseltti. Leicester City de 12 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Leicester City, Arsenal'e konuk olacak. Everton, Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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