İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Everton, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'taki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Everton'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Idrissa Gueye ve 76. dakikada Dwight McNeil attı.



Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Everton, bu galibiyetle ligde kalma umutlarını arttırdı ve rahat bir nefes aldı.



KORKUTAN DAKİKALAR



Everton'da 67'de oyuna dahil olan Beto, uzatma dakikalarında Gibbs-White ile kafa kafaya çarpıştı. Oksijen maskesiyle sahayı terk eden Beto, sedyeyle oyundan çıktığı sırada "İyiyim" işareti yaptı.



Everton, bu galibiyetin ardından 30 puana yükseldi. Nottingham Forest 26 puanda kaldı.



Premier Lig'in bir sonraki haftasında Everton, derbide Liverpool'u konuk edecek. Nottingham Forest, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.





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