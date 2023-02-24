Everton, Jordan Pickford ile nikah tazeledi

Premier Lig ekiplerinden Everton, İngiliz kalecisi Jordan Pickford'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Everton, Jordan Pickford ile nikah tazeledi
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24 Şubat 2023 16:51
 İngiltere Premier Lig ekibi Everton, kaleci Jordan Pickford'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Everton Kulübü, İngiliz milli file bekçisi Pickford ile 4,5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine Sunderland'de başlayan 28 yaşındaki kaleci, 2017'de transfer olduğu Everton'da 222 maça çıktı.

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