Everton, Haaland'ı denemiş ama beğenmemiş

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da harikalar yaratan Erling Haaland için flaş bir gerçek ortaya çıktı.



Norveçli golcünün, Molde'ye transferinden önce Everton tarafından denendiği ancak beğenilmediği öğrenildi.



Everton'da 2012 ile 2016 yılları arasında transferden sorumlu yöneticilik görevini üstlenen Ian Atkins, o dönem kulübün scout'u olan Brian King'in Haaland'ı denemeye soktuğunu ancak antrenör ekibi tarafından yetersiz görüldüğü gerekçesiyle oyuncunun transferinden vazgeçildiğini açıkladı.



Ian Atkins, Haaland'ın denemesini şu ifadelerle anlattı;



"Everton'da scout Bran King, bu çocuk için gerçekten heyecanlıydı. Haaland'ı çok izlemiş ve ona yüksek bir puan vermişti. Kulübün başına geçti ve antrenörlerin izlemesi için Haaland'ı Everton Akademesi'nde 4 günlük bir denemeye soktu. 4 günlüğüne geldi ve akademi, onun yeterince iyi olmadığına kanaat getirdi. Brian King aynı fikirde değildi. Haaland'ın gerçek bir yetenek olduğunu düşünüyordu. Elden kaçmıştı."



EVERTON SONRASI MOLDE



Everton denemesinin ardından o zamanki teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yöneticiler tarafından Molde'ye kabul edilen Haaland, 39 maçta 14 gol attı ve Salzburg'a giden yolun kapılarını araladı.



