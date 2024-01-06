Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 19. hafta maçında Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



4 kez uzayan ve tarihe geçen maçı Anadolu Efes 130-126'lık skorla kaybetti. Temsilcimiz EuroLeague'de üst üste 6. mağlubiyetini aldı.



EUROLEAGUE TARİHİNDE BİR İLK!



Öte yandan Real MAdrid ile Anadolu Efes arasındaki mücadele, Euroleague tarihinde ilk kez 3 kez ve sonra ilk kez 4 kez uzatmaya giden maç olarak tarihe geçti. Ayrıca, 22.45'te başlayan mücadele gece 01.49'de sona erdi ve toplam 3 saat 4 dakika sürdü.



Real Madrid - Anadolu Efes maçı, EuroLeague'de 256 sayı ile en çok sayı atılan karşılaşma olarak bu alanda da tarihe adını yazdırdı.



EFES'TEN KULÜP SAYI REKORU



Bununla birlikte Anadolu Efes, attığı 126 sayıyla THY EuroLeague'de kulüp sayı rekorunu kırdı. Real Madrid ise 130 sayı ile EuroLEague tarihinde bir maçta en çok sayı bulan ekip olarak adını tarihe yazdırdı.



Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Shane Larkin ise bir EuroLeague maçında 50+ (53:10) dakika oynayan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.



ERDEM CAN: "SONUNA KADAR SAVAŞTIK"



Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Sonuna kadar savaştık. Maçı ufak detaylarla kaybettik." ifadelerini kullandı.



SALON: Wizink Center



HAKEMLER: Matej Boltauzer, Robert Vyklicky, Sergio Silva



REAL MADRID: Campazzo 25, Causeur 5, Musa 40, Hezonja 31, Tavares 20, Yabusele 2, Poirier 5, Llull, Abalde, Rodriguez 2, Ndiaye



ANADOLU EFES: Thompson 21, Beaubois 10, Bryant 13, Daum 15, Pleiss 14, Larkin 32, Jones 7, Oturu 14



1'İNCİ PERİYOT: 25-18



İLK YARI: 38-36



3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-61



NORMAL SÜRE: 81-81



5 FAUL: 56.11 Bryant (Anadolu Efes), 58.34 Campazzo (Real Madrid)





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