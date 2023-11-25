EuroLeague'de haftanın MVP'leri Shane Larkin ve Maodo Lo

EuroLeague'in 10. haftasında MVP ödülü Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin ve EA7 Milano forması giyen Maodo Lo seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
Abone Ol
EuroLeague'de haftanın MVP'leri Shane Larkin ve Maodo Lo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2023 16:41
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Anadolu Efesli Shane Larkin ile EA7 Emporio Armani Milan'dan Maodo Lo oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 10. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Larkin ve Lo, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Larkin, Anadolu Efes'in Partizan'ı 100-94 yendiği maçta 27 sayı, 8 asist ve 3 ribauntla oynayarak galibiyetin mimarı olmuştu.

Lo ise takımının Kızılyıldız'ı deplasmanda 93-71 mağlup ettiği karşılaşmada 32 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle mücadele etmişti.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery