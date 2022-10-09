A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Mİlli Takım'ın rakipleri belli oldu. D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.İspanyaİskoçyaNorveçGürcistanGüney KıbrısHollandaFransaİrlandaYunanistanCebelitarıkİtalyaİngiltereUkraynaKuzey MakedonyaMaltaHırvatistanGallerErmenistanLetonyaPolonyaÇekyaArnavutlukFaroe AdalarıMoldovaBelçikaAvusturyaİsveçAzerbaycanEstonyaMacaristanSırbistanKaradağBulgaristanLitvanyaDanimarkaFinlandiyaSlovenyaKazakistanKuzey İrlandaSan MarioİsviçreİsrailRomanyaKosovaBelarusAndorraPortekizBosna HersekİzlandaLüksemburgSlovakyaLihtenştayn53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.