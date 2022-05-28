Eşref Hamamcıoğlu'nda gündem yoğun: 5 hoca, üç sponsor...

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylar çalışmalarına hız verdi. Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, önceki gün üyelerle zoom üzerinden bir buluşma gerçekleştirdi.



Hamamcıoğlu, uzun süren toplantıda üyelerin tüm sorularına yanıt verdi. Eşref Hamamcıoğlu, amatör şubelere Sütaş, İlbak Holding ve Can Holding'in sponsor olacağını üyelere açıkladı. Hamamcıoğlu, futbolun başına getireceği Cenk Ergün'ün geçtiğimiz günlerde İsrail'de düzenlenen U19 turnuvasını takip ettiğinin bilgisini de üyelerle paylaştı.



Başkan adayı Hamamcıoğlu ayrıca Cenk Ergün'ün Almanya'ya giderek Dortmund ve Hertha Berlin ile de temaslarda bulunduğunu ifade etti. Teknik direktör konusunda sorulan sorulara ise Hamamcıoğlu, "Beş yabancı hoca adayımız var. Hepsi ile ilk tur görüşmeler yapıldı." yanıtını verdi.



TARAFSIZLIK AÇIKLAMASI



Öte yandan Dursun Özbek ve ekibi Cenk Ergün ile görüşerek, "Eşref Hamamcıoğlu senin ismini kullanıyor, çık ve tarafsızlığını açıkla. Biz de seninle çalışacağız." telkininde bulundu. Bu görüşme sonrası Ergün, açıklama yaparak tarafsız olduğunu ifade etti.





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