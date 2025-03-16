Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, bronz madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya
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16 Mart 2025 21:26
Son güncelleme 16 Mart 2025 21:35
Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, bronz madalya aldı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 57 kilo yarı final maçında Esra, ev sahibi Sırbistan'dan Andela Brankovic'le karşılaştı.

İlk iki raundu kaybeden Esra, son raundu kazanmasına rağmen rakibine 5-0 yenildi ve bronz madalya aldı.

Karşılaşmanın puan veren hakemlerine ise Türk delegasyondan büyük tepki geldi. Özellikle ikinci rauntta rakibine etkili yumruklar atan Esra lehine puanlar beklenmesine rağmen, hakemler tercihini ev sahibi ülkenin sporcusundan yana kullandı. Bunun üzerine tribündeki Türk taraftarlardan da görev yapan Çek, Tunuslu, Kübalı, Tacikistanlı ve Afganistanlı hakemlere büyük tepki gösterildi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da maçtan sonra büyük üzüntü yaşayan Esra'ya sahip çıkarak, "Gerçek şampiyon sensin." diyerek moral verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan Esra, dünya şampiyonasındaki ilk madalyasını da Sırbistan'da bronz madalya olarak elde etti.

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