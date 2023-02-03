Eskrimde Dünya Kupası heyecanı

Eskrimde Genç Kadınlar Epe Dünya Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak.



Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasında, 31 ülkeden 195 eskrimcinin katılacağı organizasyonun 2 gün süreceği ve Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.



Şampiyonada ilk gün bireysel, ikinci gün ise takım müsabakalarının gerçekleşeceği kaydedildi.



Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle:



"Emine İpek Aydın, Zülal Can, Berra Canbolat, Ceren Cebe, Nisan Dinçel, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk, Duru Fazlıoğlu, Elif Işılak, Ilgın Kornaz, Kayra Naz Özcan, Ilgın Betül Şeker, Damlanur Sönmüş, Yağmur Sönmüş, Berra Sonyüksek, Yasemin Toktaş, Ada Lavin Tümtaş, Elif Bilge Tunca, Yağmur Yurttaş ve Buse Gül Zengin."





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