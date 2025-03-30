Eski milli eskrimci, 30 yıl ara verdiği spora altın madalyayla döndü

Eskişehir'de yaşayan 51 yaşındaki eski milli eskrim sporcusu Figen Heper, 30 yıl aradan sonra sporcu olarak katıldığı ilk şampiyonada altın madalyaya uzandı.Eskişehir'de 1989 yılında lisede öğrenim gördüğü dönemde hayalindeki meslek olan beden eğitimi öğretmenliği için sporla yakından ilgilenmek isteyen Heper, öğretmeni Mustafa Uslular sayesinde eskrime başladı.Bu branşta 8 ay sonra milli sporcu olmayı başaran Heper, 1995 yılına kadar Kadın Epe Takımı'nda Türkiye'nin başarısı için mücadele etti. Heper, 1992 yılında Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Kadın Epe Takımı ile Balkan üçüncülüğü elde etti. Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalarda ise birçok birincilik ve ikincilik madalyası kazandı.Üniversite yıllarında eskrime ara veren Heper, 2018 yılında sahalara antrenör olarak geri döndü. Eskişehir Demirspor Kulübünde eskrim kılıç antrenörlüğü olarak görev yapan Heper, Türkiye Eskrim Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Hakan Özden'le birlikte bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.Heper, 1995 yılından sonra ilk kez Eskişehir'de Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen Osman Zeki Özden Anı Veteranlar Epe, Flöre ve Kılıç Türkiye Şampiyonası "Veteranlar 2 Kadın Epe" kategorisinde sporcu olarak yer aldı.Şampiyonadaki rakiplerini yenen Heper, 30 yıl sonra çıktığı müsabakalar sonunda altın madalya almayı başardı.Figen Heper, AA muhabirine, eskrimde bir duayen olan Osman Zeki Özden anısına düzenlenen şampiyonada, yarışmaktan gurur duyduğunu belirterek, uzun zaman sonra sahada bulunmanın kendisi için inanılmaz gurur verici olduğunu söyledi.Eskrimin yemek ve içmek gibi kendisini hayata bağlayan bir spor olduğunu dile getiren Heper, "Psikolojimi düzeltiyor. Bilgi aktarımımı çocuklara verdikten sonra onların meyvesini yemek daha da güzel. Eskrim benim için hayat felsefesi. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe bayrağı gençlere teslim edene kadar eskrim yapacağım. Her zaman bunu istiyorum." ifadelerini kullandı.Heper, kulüplerinde yaklaşık 40'a yakın gence eskrimi sevdirmek ve fair play çerçevesinde centilmence yarışmayı öğretmek için gayret ettiklerine değinerek, "Bütün her şey başarmak ya da başarmamak değil. Kazanmak ya da kazanmamak statüsünü ahlaklı bir şekilde hazmetmeyi öğretiyoruz. Deneyimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz." dedi.Heper'le Eskişehir Demirspor Kulübünde antrenör olarak görev yapan Türkiye Eskrim Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Hakan Özden ise kulüpte gençlere faydalı olabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurguladı.Yetiştirdikleri genç eskrimcilerin Avrupa'da dereceler elde ettiğini söyleyen Özden, şöyle konuştu:"Onunla beraber milli takımlarda yarıştık. Bizim gençliğimizde Osman Zeki Özden bizleri yetiştirdi. 20 yıl boyunca Osman Zeki Özden hem Demirspor'un hem de milli takım antrenörlükleri yaptı. Biz de bunu bir bayrak değişimi diye düşünelim, aldık devam ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Kendisi çocukluktan arkadaşım, çok severim. Bu spora gerçekten emek veriyor. Hizmet etmeye çalışıyor. Çocuklarla iletişimi çok güzel. Onunla çalışmak benim için bir onur."