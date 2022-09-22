Eski hocası anlattı; 'İsmail Yüksek, yaş grubunun en iyisiydi'

Fenerbahçe'nin 2 sezon önce 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan transfer ettiği İsmail Yüksek, performansıyla yıldız gibi parlıyor.
Yapılan transferler sonrası kiralık gönderilecekler arasında yer alsa da teknik direktör Jorge Jesus'un takımda tuttuğu ve enerjisiyle Portekizli çalıştırıcının orta sahada prensi olan İsmail, Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a ilk kez davet edildi.
23 yaşındaki orta sahayı, Gölcükspor'da teknik direktörlüğünü yapan ve eski bir futbolcu olan Taner Gülleri, anlattı. Gülleri yaptığı açıklamada, "Görevdeyken birçok takıma bu kadar yüksek potansiyeli olan bir oyuncuyu izlemesini tavsiye ettik. İsmail, o dönemde Türkiye'de 1999'lu isimler arasında en parlayan futbolcuydu. Bu seviyelere çıkabileceğini biliyordum, benim için sürpriz olmadı. Alt ligden Fenerbahçe'ye gitmek kolay değil. Ayağına gelen fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Emeği geçen bir hocası olarak sonuna kadar gururlanıyorum. Kaliteli ve çok tempolu bir oyuncu. Orta sahada 8, 10 ve 6 numarada oynayabiliyor. Hatta kanatlarda da forma giyer." dedi.
ARADAKİ FARKI HEMEN KAPATTI
Alt liglerde çok iyi oyuncular olduğunu söyleyen Gülleri, "Oyuncu yetiştirme konusunda bir sıkıntımız yok. Alt liglerden her sezon en az 5 futbolcu üst liglere çıkıyor. Kendi evlatlarımıza daha çok önem verirsek fazlasını da yetiştirme potansiyeline sahibiz. İsmail, 3. Lig'den gelmesine rağmen zaman içerisinde Süper Lig ile arasındaki farkı kapattı. A Milli Takım orta sahası çok değerli bir ismi kazandı. İsmail'in önü açık, Ay-Yıldızlı formayı da gururla taşıyacak ve yine kendini kanıtlayacaktır. Milli forma ona çok yakışacak." ifadelerini kullandı.
Yapılan transferler sonrası kiralık gönderilecekler arasında yer alsa da teknik direktör Jorge Jesus'un takımda tuttuğu ve enerjisiyle Portekizli çalıştırıcının orta sahada prensi olan İsmail, Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a ilk kez davet edildi.
23 yaşındaki orta sahayı, Gölcükspor'da teknik direktörlüğünü yapan ve eski bir futbolcu olan Taner Gülleri, anlattı. Gülleri yaptığı açıklamada, "Görevdeyken birçok takıma bu kadar yüksek potansiyeli olan bir oyuncuyu izlemesini tavsiye ettik. İsmail, o dönemde Türkiye'de 1999'lu isimler arasında en parlayan futbolcuydu. Bu seviyelere çıkabileceğini biliyordum, benim için sürpriz olmadı. Alt ligden Fenerbahçe'ye gitmek kolay değil. Ayağına gelen fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Emeği geçen bir hocası olarak sonuna kadar gururlanıyorum. Kaliteli ve çok tempolu bir oyuncu. Orta sahada 8, 10 ve 6 numarada oynayabiliyor. Hatta kanatlarda da forma giyer." dedi.
ARADAKİ FARKI HEMEN KAPATTI
Alt liglerde çok iyi oyuncular olduğunu söyleyen Gülleri, "Oyuncu yetiştirme konusunda bir sıkıntımız yok. Alt liglerden her sezon en az 5 futbolcu üst liglere çıkıyor. Kendi evlatlarımıza daha çok önem verirsek fazlasını da yetiştirme potansiyeline sahibiz. İsmail, 3. Lig'den gelmesine rağmen zaman içerisinde Süper Lig ile arasındaki farkı kapattı. A Milli Takım orta sahası çok değerli bir ismi kazandı. İsmail'in önü açık, Ay-Yıldızlı formayı da gururla taşıyacak ve yine kendini kanıtlayacaktır. Milli forma ona çok yakışacak." ifadelerini kullandı.