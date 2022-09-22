Eski hocası anlattı; 'İsmail Yüksek, yaş grubunun en iyisiydi'

2 sezon önce 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan transfer ettiğiperformansıyla yıldız gibi parlıyor.Yapılan transferler sonrası kiralık gönderilecekler arasında yer alsa da teknik direktör Jorge Jesus'un takımda tuttuğu ve enerjisiyle Portekizli çalıştırıcının orta sahada prensi olan İsmail, Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a ilk kez davet edildi.23 yaşındaki orta sahayı, Gölcükspor'da teknik direktörlüğünü yapan ve eski bir futbolcu olan Taner Gülleri, anlattı. Gülleri yaptığı açıklamada," dedi.Alt liglerde çok iyi oyuncular olduğunu söyleyen Gülleri,ifadelerini kullandı.