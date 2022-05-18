Eski futbolcu ölüme atladı, eşi kameraya çekti...

Eski futbolcunun riskli atlayışı ölümüne sebep olduHollandalı eski futbolcu Mourad Lambrabatte, tatil için gittiği İspanya'da korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.Vitesseli eski futbolcu Mourad Lambrabatte, 31 yaşında hayatını kaybetti.Ailesi ile beraber tatil yapmak için İspanya'nın Mallorca Adası'na giden Hollandalı oyuncu Lambrabatte, 22 metre yükseklikteki uçurumdan denize atlamak isterken kayalıklara çarptı ve hayatını kaybetti.Uçurumdan sıçrarken iyi sıçrayamayan eski futbolcunun kayalıklara çarptıktan sonra bilincini kaybettiği ve boğularak can verdiği ifade edildi. Arama kurtarma ekiplerinin, Lambrabatte'nin cesedini suyun 15 metre dibinde bulduğu belirtildi.Atlayışı telefonuna kaydetmek isteyen Lambrabatte'nin eşinin, kazayı telefonunun kamerası ile çektiği ve Lambrabette düşer düşmez çığlık attığı görüldü.