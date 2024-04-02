Eski Amerikan futbolu oyuncusu, 35 yaşında hayatını kaybetti

Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis, 35 yaşında hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Eski Amerikan futbolu oyuncusu, 35 yaşında hayatını kaybetti
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02 Nisan 2024 11:53
Son güncelleme 02 Nisan 2024 12:42
Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis, 35 yaşındaki yaşamını yitirdi.

Kariyerinde Miami Dolphins, Indianapolis Colts ve Buffalo Bills takımlarında forma giyen ve iki kez Pro Bowl oynayan Davis'in, büyükannesinin evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Polis raporuna göre Davis'in ölümünde cinayet şüphesinin bulunmadığı ancak soruşturmanın devam ettiği basına yansıdı.

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