1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki maç 1-1 tamamlandı.



Manisa FK, 23. dakikada Mamadou Cissokho ile öne geçti. Esenler Erokspor, bu gole 44. dakikada Junior Fernandes ile cevap verdi.



Bu sonucun ardından Esenler Erokspor 38, Manisa FK 34 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Şanlıurfaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Manisa FK, gelecek hafta sahasında Pendikspor'u konuk edecek.



