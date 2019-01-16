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Erzurumsporü, Konyaspor'a yeni transferleriyle çalıştı

BB Erzurumspor, ligde Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA
Erzurumsporü, Konyaspor'a yeni transferleriyle çalıştı
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16 Ocak 2019 17:51
Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıp, taktik ağırlıklı maç yapan futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferleri Fransız forvet Rashad Muhammed ile Danimarkalı stoper Pierre Kanstrup'un antrenmandaki hırsları dikkati çekti.

Öte yandan, rahatsızlığı bulunan Arsen Khubulov, idmanda yer almadı.

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