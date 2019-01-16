Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.
Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıp, taktik ağırlıklı maç yapan futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferleri Fransız forvet Rashad Muhammed ile Danimarkalı stoper Pierre Kanstrup'un antrenmandaki hırsları dikkati çekti.
Öte yandan, rahatsızlığı bulunan Arsen Khubulov, idmanda yer almadı.
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Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıp, taktik ağırlıklı maç yapan futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferleri Fransız forvet Rashad Muhammed ile Danimarkalı stoper Pierre Kanstrup'un antrenmandaki hırsları dikkati çekti.
Öte yandan, rahatsızlığı bulunan Arsen Khubulov, idmanda yer almadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın