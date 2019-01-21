Erzurumspor'dan iki transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen forvet Kristian Fardal Opseth ve Elazığspor'dan ayrılan sağ bek Serkan Kurtuluş ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Norveçli forvet ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.
Kristian Fardal Opseth'in yarın kente gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Norveçli forvet ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.
Kristian Fardal Opseth'in yarın kente gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın