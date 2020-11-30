Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'in ayrılığı açıklandı

Süper Lig'de ayrılıklar art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan BB Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.



Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, ""Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.



Erzurumspor, oynadığı 9 maçın sonunda 9 puanla 17. sırada yer alıyor.



HİKMET KARAMAN GELİYOR



Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yolların ayrılmasının ardından Hikmet Karaman ile temasa geçildiği ve büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı belirtildi.



BU SEZON AYRILAN TEKNİK ADAMLAR



Süper Lig'de 10 haftada 9 teknik adamın görevine son verildi.

Bayram Bektaş [Kayserispor]

Eddie Newton [Trabzonspor]

Tamer Tuna [Antalyaspor

Mert Nobre [Gençlerbirliği]

Mehmet Altıparmak [Kasımpaşa]

İrfan Buz [Kasımpaşa]

Robert Prosinecki [Denizlispor]

Mehmet Özdilek [BB Erzurumspor]

Fuat Çapa [Ankaragücü]



