Erzurumspor'da kulüp başkanı Ömer Düzgün oldu

Erzurumspor'da Hüseyin Üneş'in görevi bırakmasının ardından başkanvekili Ömer Düzgün'ün kulüp başkanı olduğu açıklandı

Haber; AA
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Erzurumspor'da kulüp başkanı Ömer Düzgün oldu
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15 Aralık 2020 16:00
 Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni kulüp başkanının Ömer Düzgün olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hüseyin Üneş'in dün düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanlığı görevini bıraktığı anımsatıldı.

Açıklamada, başkan vekili olarak görev yapan Ömer Düzgün'ün kulüp başkanlığına getirildiği bildirildi.



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