Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir oldu.Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştiren Hüseyin Çimşir'in 1.5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.Hüseyin Çimşir'in resmen göreve getirildiği de açıklanırken, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir! Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.Erzurumspor, Süper Lig'de 9 maçta topladığı 9 puanla 17. sırada bulunuyorHüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig, 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.