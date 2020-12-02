Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi

Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Erzurumspor, Hüseyin Çimşir'i göreve getirdi.

Haber; Sporx.com
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Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi
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02 Aralık 2020 14:59
Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir oldu.

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştiren Hüseyin Çimşir'in 1.5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

Hüseyin Çimşir'in resmen göreve getirildiği de açıklanırken, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir! Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Erzurumspor, Süper Lig'de 9 maçta topladığı 9 puanla 17. sırada bulunuyor

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig, 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.





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