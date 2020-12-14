Süper Lig takımlarından Erzurumspor'un başkanı Hüseyin Üneş istifa kararı aldı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayırdıktan sonra Hüseyin Çimşir ile anlaşan ancak yeni teknik direktörüyle de 3 maçını kaybeden Erzurumspor, 9 haftadır ligde galibiyet alamadı.
beİN Sports'un haberine göre, kötü sonuçların ardından başkan Hüseyin Üneş görevi bırakma kararı aldı. Hüseyin Üner'in ardından ikinci başkan Ömer Düzgün'ün göreve devam edeceği belirtildi.
Teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayırdıktan sonra Hüseyin Çimşir ile anlaşan ancak yeni teknik direktörüyle de 3 maçını kaybeden Erzurumspor, 9 haftadır ligde galibiyet alamadı.
beİN Sports'un haberine göre, kötü sonuçların ardından başkan Hüseyin Üneş görevi bırakma kararı aldı. Hüseyin Üner'in ardından ikinci başkan Ömer Düzgün'ün göreve devam edeceği belirtildi.