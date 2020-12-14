Erzurumspor'da başkan görevi bıraktı

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş kötü sonuçların ardından görevi bırakma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bberzurumspor.com
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Erzurumspor'da başkan görevi bıraktı
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14 Aralık 2020 16:20
Süper Lig takımlarından Erzurumspor'un başkanı Hüseyin Üneş istifa kararı aldı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayırdıktan sonra Hüseyin Çimşir ile anlaşan ancak yeni teknik direktörüyle de 3 maçını kaybeden Erzurumspor, 9 haftadır ligde galibiyet alamadı.

beİN Sports'un haberine göre, kötü sonuçların ardından başkan Hüseyin Üneş görevi bırakma kararı aldı. Hüseyin Üner'in ardından ikinci başkan Ömer Düzgün'ün göreve devam edeceği belirtildi.



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