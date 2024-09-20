Erzurumspor galibiyeti iki golle aldı!

Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Esenler Erokspor ile karşılaştı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı Erzurum 2-0 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Roshi ve 86. dakikada Eren Tozlu kaydetti.



Bu sonucun ardından Erzurum, 9 puana yükseldi. Esenler Erokspor ise 3 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Iğdır FK'yi ağırlayacak. Esenler ise Pendikspor ile karşılaşacak.



