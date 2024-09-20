Erzurumspor galibiyeti iki golle aldı!

Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Esenler Erokspor ile karşılaştı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı Erzurum 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Roshi ve 86. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Erzurum, 9 puana yükseldi. Esenler Erokspor ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Iğdır FK'yi ağırlayacak. Esenler ise Pendikspor ile karşılaşacak.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Roshi ve 86. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Erzurum, 9 puana yükseldi. Esenler Erokspor ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Iğdır FK'yi ağırlayacak. Esenler ise Pendikspor ile karşılaşacak.