Erzurumspor galibiyeti iki golle aldı!

Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti

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Erzurumspor galibiyeti iki golle aldı!
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20 Eylül 2024 21:59
Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Esenler Erokspor ile karşılaştı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı Erzurum 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Roshi ve 86. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Erzurum, 9 puana yükseldi. Esenler Erokspor ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Iğdır FK'yi ağırlayacak. Esenler ise Pendikspor ile karşılaşacak.

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