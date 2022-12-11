Erzurumspor'dan altın değerinde 3 puan!

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor, karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadı'nda oynanan maçı Erzurumspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Süleyman Koç ve 78. dakikada Samuel Olanare kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü 73. dakikada Gökhan Gül attı.



Muzaffer Bilazer'in çalıştırdığı Erzurumspor FK ligde 3 maç sonra kazandı. Musatafa Dalcı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Gençlerbirliği ise ligde üst üste 4. toplamda da 10. mağlubiyetini aldı.



Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 17'ye çıkardı. Gençlerbirliği ise 7 puanla son sırada kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Sakaryaspor'a konuk olacak. Erzurumspor ise Altınordu'yu konuk edecek.



Stat: Eryaman



Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Bersan Duran, Emir Eray Eyisoy



Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Metehan Mert, Mert Kula, Gökhan Gül, Grechyshkin (Dk. 69 Muhammed Bayır), Serdarcan Eralp (Dk. 80 Ataberk Gök), Barış Alıcı, Belyaev (Dk. 88 Kağan Özkan), Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş (Dk. 69 Aksel Aktaş)



Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak (Dk. 89 Yakup Kırtay), Estrela, Alican Özfesli (Dk. 74 Shala), Hasek (Dk. 88 Bergdich), Süleyman Koç (Dk. 74 Celal Hanalp), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 58 Ufuk Budak), Olanare



Goller: Dk. 14 Süleyman Koç, Dk. 78 Olanare (Erzurumspor FK), Dk. 73 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 10 Estrela, Dk. 70 Alican Özfesli, Dk. 90+2 Ufuk Budak (Erzurumspor FK), Dk. 84 Mert Kula (Gençlerbirliği)





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