Erzurumspor'da hedef zirve

Transfer yasağına rağmen iki sezondur Trendyol 1. Lig'de kalmayı başaran ve bu zorlu süreci atlatan Erzurumspor FK, genç ve tecrübeli kadrosuyla üst sıraları hedefliyor.



Kulüp başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mavi-beyazlı kulübün transfer yasağı nedeniyle oldukça zor zamanlar geçirdiğini ve o dönem kendilerini yalnız bırakmayan futbolcularla mücadele ettiklerini söyledi.



Kendileriyle aynı sorunları yaşayan birçok takımın lige tutunamadığına işaret eden Dal, şöyle konuştu:



"Hamdolsun biz hem mevcut kadromuzu muhafaza edip, genç kardeşlerimizi de buraya monte ederek güzel bir futbol ve aile ortamı kendilerine sağladık. Oyuncularımızın yüzde 80'inin sözleşmesi bitmişti. Bugün kadromuzda takımı sırtlayan kaptanımız Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu, Mustafa Akbaş gibi birçok kardeşimizin sözleşmesi bitmişti. İlk işimiz bunlarla sözleşme yenilemek oldu. Bunları yaparken aynı zamanda transfer yasağını kaldırıp çalışmalarımıza başladık. Normalde iç ve dış transferle uğraşmamız gerekirken bu yasakla da uğraştık. Biz iki aylık zorlu bir süreçten çıktık."



"Kazanmak için her şeyi yapan bir takım sunmak istiyor"



Ahmet Dal, kulübün onursal başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yasağın kalkmasında çok büyük desteklerinin olduğunu belirterek, teknik direktör Hakan Kutlu ve ekibinin de yasağın kalkması ve transfer çalışmalarında emek verdiğini anlattı.



Kulüpte iyi bir çalışma ortamı olduğunu ve mavi-beyazlı takımın oynadığı maçlarda iyi bir mücadele sergilediğini söyleyen Dal, "Hocamız bu anlamda çok disiplinli. Buraya uygun oyuncular seçmek zorundaydık. Orta saha, savunma, kale ve forvet hatlarına transferler yaptık. Bu takviyelerle Erzurumspor'umuz özellikle son 2 yıllık yasağın ardından rahat bir nefes aldı. Bugüne kadar oynadığımız 8 maçta 5 galibiyet 3 mağlubiyetimiz var ve 15 puanla 3. sıradayız. Sahada iyi oynayan taraflı, tarafsız herkesin beğenisi kazanan, kazanmaktan ziyade kazanmak için 90 dakika her şeyi yapan bir takım sunmak istiyor, bunun için çabalıyoruz. Bugüne kadar da futbolcularımız bunu fazlasıyla yerine getirdi. Taraftarımızın mutlu olacağı sonuçlara imza atan takım oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.



Erzurumspor'un, birçok futbol otoritelerinin "kesin düşer" dediği takımlardan biri olduğuna dikkati çeken Dal, takımdaki kenetlenme, sabır ve disiplinle bu düşüncenin üstesinden geldiklerini dile getirdi



"Parolamız, sabır, kararlılık, disiplin ve kenetlenme"



Ahmet Dal, ciddi rakiplere karşı mücadele edeceklerine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Son iki sezonda tek bir hedef vardı o da zor şartlarda, olağanüstü durumlara karşı Erzurumspor'u ligde tutmak. Çalışıp sabırla bunu başardık. Futbolda mutlak doğru vardır, üç puanı almanız gerekir. Bazen kötü oynar kazanır, bazen de iyi oynar kaybedersiniz. Sahada her şeyinizi ortaya koyup bir maç kaybedersiniz ama sonraki 3 maçı kazanırsınız. Biz futbola böyle bakıyoruz. Bu sene de Erzurumspor'un parolası, sabır, kararlılık, disiplin ve kenetlenme. Bütün bunları sahaya yansıttığında geride bıraktığımız tablo ortaya çıkıyor. İki ay geçti ve kaldı 8 ay. Çok uzun bir periyot bizi bekliyor. Süper Lig'den düşen Ankaragücü, İstanbulspor, Karagümrük, Pendik gibi takımlar şampiyonluk hedefi koymuş. Alt ligden çıkan Amedspor, Iğdırspor, Erokspor bunlar da Süper Lig'i hedefleyen kulüpler. Kocaelispor, Sakaryaspor, Çorumspor, Gençlerbirliği ve Keçiören iyi kadrolara sahip. İki maç kaybedince düşme hattında, iki maç kazandığınızda başka yerde olabiliyorsunuz. Takımımız her maça kazanmak için çıkacak ama futbolcuların gününde olmadığı, bireysel hataların olduğu mağlubiyetlerimiz de olabilir."



Taraftarların kendilerine inanmaya devam etmesini isteyen Dal, "İnşallah sezon sonunda onların da alnı açık, başı dik bir şekilde takımlarını gururla izledikleri, puan sıralamasından mutlu olacakları bir Erzurumspor hayal ediyor, hedefliyoruz. Takımın bugünlere gelmesinde onların büyük katkısı var. Onlar bize inandı, güvendiler. Bugün de bizi yalnız bırakmamalarının keyfini sürüyorlar. Çünkü yalnız kalsaydık, tek başımıza bu yükü omuzlayamazdık. Takımın ligde kalmasına, tahtanın açılıp başka hedefler koymamıza vesile oldular. Maçlarımıza gelen, bizi destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Artık bu sene başka bir sene, Erzurumspor'umuzun küllerinden doğduğu bir sene." ifadelerini kullandı.