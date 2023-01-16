Erzurumspor 1 puanı uzatmalarda kurtardı

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor ile Erzurumspor 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor 1 puanı uzatmalarda kurtardı
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16 Ocak 2023 22:01
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Pendikspor, 65. dakikada Ahmed Ildız'ın attığı golle öne geçti. Erzurumspor bu gole 90+4. dakikada penaltıdan Eren Tozlu ile karşlık verdi.

Bu sonucun ardından Pendikspor 31, Erzurumspor FK 21 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, Altay deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

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