Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Pendikspor, 65. dakikada Ahmed Ildız'ın attığı golle öne geçti. Erzurumspor bu gole 90+4. dakikada penaltıdan Eren Tozlu ile karşlık verdi.
Bu sonucun ardından Pendikspor 31, Erzurumspor FK 21 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, Altay deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
Karşılaşmada Pendikspor, 65. dakikada Ahmed Ildız'ın attığı golle öne geçti. Erzurumspor bu gole 90+4. dakikada penaltıdan Eren Tozlu ile karşlık verdi.
Bu sonucun ardından Pendikspor 31, Erzurumspor FK 21 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, Altay deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
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