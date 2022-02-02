Erteleme maçında Lyon, Marsilya'yı son dakikada yendi

Fransa Ligue 1'de ertelenen 14. hafta mücadelesinde Lyon ile Marsilya karşı karşıya geldi.
Parc Olympique Lyonnais'da oynanan maçı Lyon 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Karşılaşmada gol perdesini Marsilya'dan Guendouzi açarken konuk ekip ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Lyon 76'da Shaqiri'nin golüyle maça dengeyi getirirken dakikalar 89'u gösterdiğinde Moussa Dembele'nin golüyle Lyon sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı maçta 86 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Marsilya 40 puanda kalırken Lyon ise 34 puana yükseldi.
Parc Olympique Lyonnais'da oynanan maçı Lyon 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Karşılaşmada gol perdesini Marsilya'dan Guendouzi açarken konuk ekip ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Lyon 76'da Shaqiri'nin golüyle maça dengeyi getirirken dakikalar 89'u gösterdiğinde Moussa Dembele'nin golüyle Lyon sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı maçta 86 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Marsilya 40 puanda kalırken Lyon ise 34 puana yükseldi.