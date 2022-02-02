Erteleme maçında Lyon, Marsilya'yı son dakikada yendi

Fransa Ligue 1'de ertelenen 14. hafta mücadelesinde Lyon ile Marsilya karşı karşıya geldi.



Parc Olympique Lyonnais'da oynanan maçı Lyon 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmada gol perdesini Marsilya'dan Guendouzi açarken konuk ekip ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda Lyon 76'da Shaqiri'nin golüyle maça dengeyi getirirken dakikalar 89'u gösterdiğinde Moussa Dembele'nin golüyle Lyon sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.



Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı maçta 86 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Marsilya 40 puanda kalırken Lyon ise 34 puana yükseldi.





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