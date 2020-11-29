Ersun Yanal'dan hakem tepkisi: 'Hayal kırıklığı'

VAR sistemiyle birlikte hataların azalması gerektiğini vurgulayan teknik adam, "Eğer eğitimlere, kurslara, büyük VAR yatırımlarına rağmen halen 20 yıl önceki hatalar tekrarlanıyorsa korkarım ki hakemlerimiz ile futbol farklı yönde hareket ediyorlar demektir. Anlık bir pozisyonda ofsaytı süzememek, faul olmayana faul vermek 20 yıl önce vardı. Oysa şimdi TV programındaki gibi her açıdan görülebilen bir sistem kurulmuşken yine hata yapmak ve hatada ısrar etmek gerçekten büyük hayal kırıklığı. Temennim ve beklentim, hakemlerimizin ve yönetenlerinin de bizim gibi süreç yönetimi konusunda baskılara boyun eğmeden, dik duruşları ile "az" hataya odaklanmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu mücadelenin hemen ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal sosyal medya hesabından hakemlerle ilgili bir paylaşımda bulundu.Hakemlerin çok fazla hata yaptığını kaydeden Yanal, "Ülkemiz ve kulüpler, etkisini giderek artıran pandemi nedeniyle çok önemli bir süreçten geçiyor. Bir yandan mental ve fiziksel, diğer yanda ekonomik olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. "Az" la yaşıyoruz. "Az" temas yapıyor, "az" nefes alıyor, "az" konuşuyor, "az" dışarı çıkıyoruz. Her şey ayakta kalabilmek için. Ancak bu süreçte hakemlerden de "az" hata yapmalarını bekliyoruz. Her şeyin "az" olduğu bir ortamda onlar "çok" hata yaparsa, kimse süreci yönetemez. Bu durum sadece Antalyaspor için söz konusu değil. Bence tüm kulüplerimizin ortak sesi ve beklentisi bu yönde. " dedi.