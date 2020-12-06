Ersun Yanal: 'Üç puan almak aslında kolay'

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçı sonrası; "Üç puan almak aslında kolay. Her takım kazanıyor. Bugün biz de kazandık." dedi.



Yanal, Süper Lig'in 11. haftasında Antalya Stadı'nda oynanan ve Antalyaspor'un 1-0 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Antalyaspor'un 7 maç sonra kazandığına dikkati çeken Yanal, "Üç puan almak aslında kolay. Her takım kazanıyor. Bugün biz de kazandık." ifadelerini kullandı.



Yanal, ligin sonunda geriye bakıldığında, bugün kazanılan üç puanın öneminin daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.



Etkili oyuncuları olduğunu kaydeden Yanal, hücum hattındaki futbolcularının gol becerileriyle fark oluşturacağını vurguladı.



