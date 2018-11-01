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Ersun Yanal için kampanya başlatıldı!

Fenerbahçeli taraftarlar yeni teknik direktörün Ersun Yanal olması için kampanya başlattı. İşte sarı-lacivertli taraftarların Ersun Yanal kampanyasının detayları...

Kaynak: Sporx.com
Ersun Yanal için kampanya başlatıldı!
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01 Kasım 2018 10:26
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun ardından yeni teknik direktörün kim olacağı taraflı tarafsız herkes tarafından merakla beklenirken, sarı-lacivertli taraftarlar kampanya başlattı.

Sarı-lacivertli takımın son şampiyonluğunda teknik direktörlük koltuğunda oturan Ersun Yanal için Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti.

Fenerbahçeli taraftarların change.org üzerinden başlattıkları kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü. "Fenerbahçe'miz için yeniden Ersun Yanal" sloganıyla başlatılan kampanyada kısa sürede 70 bin imza toplandı.



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