Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun ardından yeni teknik direktörün kim olacağı taraflı tarafsız herkes tarafından merakla beklenirken, sarı-lacivertli taraftarlar kampanya başlattı.
Sarı-lacivertli takımın son şampiyonluğunda teknik direktörlük koltuğunda oturan Ersun Yanal için Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti.
Fenerbahçeli taraftarların change.org üzerinden başlattıkları kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü. "Fenerbahçe'miz için yeniden Ersun Yanal" sloganıyla başlatılan kampanyada kısa sürede 70 bin imza toplandı.
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Sarı-lacivertli takımın son şampiyonluğunda teknik direktörlük koltuğunda oturan Ersun Yanal için Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti.
Fenerbahçeli taraftarların change.org üzerinden başlattıkları kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü. "Fenerbahçe'miz için yeniden Ersun Yanal" sloganıyla başlatılan kampanyada kısa sürede 70 bin imza toplandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın