Ersin Destanoğlu: "Teklifleri değerlendirmek istiyorum"

Beşiktaş'ta ayrılık talebini yönetime ileten kaleci Ersin Destanoğlu, "Gelen teklifler var, bunları değerlendirmek istiyorum." diye konuştu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu: 'Teklifleri değerlendirmek istiyorum'
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24 Haziran 2024 10:16
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni sezonda kaleyi Mert Günok'a teslim edeceğini beyan etmesinin ardından, geçen sezon da yedek kalan Ersin Destanoğlu'nun ayrılma talebini yönetime iletti.

Düzenli forma giymek istediğini belirten 23 yaşındaki kalecinin yönetime "Gelen teklifler var, bunları değerlendirmek istiyorum. Satış olmasa bile en azından kiralık olarak gitmem konusunda anlayışınızı bekliyorum" dediği öğrenildi.

Trabzonspor'un da ilgi gösterdiği Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan da talipler bulunuyor.

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