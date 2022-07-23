Ersin Destanoğlu'nun Rıdvan'a vedası!

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için samimi bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ersin Destanoğlu'nun Rıdvan'a vedası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2022 14:15
Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibi Rangers ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu, takım arkadaşıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

ERSİN'İN RIDVAN YILMAZ PAYLAŞIMI

Ersin Destanoğlu kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolun açık olsun kardeşim benim" sözleriyle Rıdvan Yılmaz'u uğurladı.

EN İYİ ARKADAŞLARININ BAŞINDA

Bilindiği üzere altyapıda çok iyi arkadaşlık kuran iki futbolcu, Sergen Yalçın döneminde takıma monte edilmiş ve siyah-beyazlılarda şampiyonluk yaşamışlardı.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ