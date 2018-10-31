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Ersan, Bucks'ın namağlup devam etmesiyle ilgili konuştu!

Milwaukee Bucks'ta forma giyen milli basketbolcumuz Ersan ilyasova, Toronto Raptors'ı yenerek 7'de 7 yapmalarıyla ilgili konuştu.

Milwaukee Bucks'ta forma giyen milli basketbolcumuz Ersan ilyasova, Toronto Raptors'ı yenerek 7'de 7 yapmalarıyla ilgili konuştu. 

Ersan, karşılaşmadan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi bir maç çıkardık. Yedi maç kazandık. Maç başlamadan onların da bizim de altı galibiyeti vardı. O yüzden bizim için çok önemli bir maç olacaktı. Giannis olmayınca maçın başlarında biraz gerginlik yaşadık ama iyi bir takım oyunu ortaya koyduk ve maçı kazandık."

Ersan, karşılaşmada 19 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle oynamıştı.


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