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Erol Bulut'tan Konyaspor'a iddialı açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'da camia galibiyete kilitlenmiş durumda. Teknik direktör Erol Bulut Konya'ya kesinlikle puan almaya gittiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
Erol Bulut'tan Konyaspor'a iddialı açıklamalar
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01 Mart 2018 12:23
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de her maçın zor olduğunu, tüm karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Kardemir Karabükspor maçına galibiyet parolasıyla çıktıklarını ve bunu gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Ligde önlerinde zorlu bir takvim olduğuna dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Ligde kolay maç yok. Herkes herkesi yenebilir. O yüzden biz her zaman en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Atiker Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Oraya da kesinlikle puan almaya gidiyoruz. İnşallah istediğimiz puanı, belki de 3 puanı alıp öyle evimize dönmek istiyoruz. Her maça aynı şekilde hazırlanıp maksimum puanı almaya çalışıyoruz."

Öte yandan Malatya ekibi, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanda, dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazar günü Atiker Konyaspor'un konuğu olacak.

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