Erol Bulut iddialı; "Bambaşka bir Fenerbahçe"

Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçta 3 puan kazanan Erol Bulut, bu sezon için iddialı konuştu. .

Erol Bulut iddialı; 'Bambaşka bir Fenerbahçe'
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13 Eylül 2020 13:38
F.Bahçe'nin başında çıktığı ilk maçta 3 puan kazanan Erol Bulut, iddialı açıklamalarda bulundu.

İlk haftalarda futboldan çok alınan galibiyetlerin önemine değinen Bulut, "Yaptığımız transferlerin de hepsini ilk 11'de oynatamadık. Geç gelen ya da hazır olmayanlar var. Önümüzdeki 10 günlük süreçte yeniler de hazır hale gelecektir. Yapacağımız transferler de tam takım olduğumuzda bambaşka bir Fenerbahçe sahada olacak. Bundan kesinlikle eminim. Hem oynadığımız futbol hem de aldığımız sonuçlarla camianın yüzü gülecek" şeklinde konuştu.


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