Erol Bilecik: 'Takımımız oturmuş vaziyette'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşmasının çok keyifli ve rahat bir maç olduğunu söyledi.



Yeni Hatay Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bilecik, takıma, teknik direktöre ve tüm kadroya canı gönülden tebriklerini ilettiğini aktardı.



Müthiş bir mücadele olduğunu belirten Bilecik, şöyle devam etti:



"Ama bunun yanı sıra şunun da altını çizmek isterim, öncelikle Hatay halkına, Hatayspor'a, Hatayspor yöneticilerine ve Hatay'daki tüm dostlarımıza bize muazzam bir karşılamadan tutun, centilmence bizlere dostluk yaptılar o bakımdan da onlara canı gönülden hem şahsım hem yönetimimiz hem sevgili Başkan Ali Koç adına çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ben de Hataylı olmanın ayrı bir keyfini de yaşıyorum ama sonuç olarak formamız belli, sarı-lacivert. Hatayspor bildiğiniz gibi ligin çok güçlü takımlarından. Müthiş güzel top oynuyor, göze hem hoş gözüken hem de akışları itibarıyla. Çok keyifli bir maç oldu, Fenerbahçe olarak hakikaten her noktada çok ataktık, çok rahat bir maç oldu nihayetinde. Ama son 30 dakikasına bakıldığı zaman gerçekten mücadelenin böyle çok üst düzey bir noktasına geldi, sonuç olarak da kazanmaktan dolayı müthiş derecede mutluyuz."



Maçın rahat geçeceğini tahmin etmediklerini çünkü Hatayspor'un güçlü bir takım olduğunu kaydeden Bilecik, 2-1'lik zaferle dönmekten mutlu olduklarını bildirdi.



Önlerinde zor maçlar olduğunu ifade eden Bilecik, "Takımımız son derece iyi oturmuş vaziyette." diye konuştu.



UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiacos; Süper Lig'deyse Kasımpaşa ile oynayacalşaro maçlara dair de kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Vekilimiz, "Hakikaten rahat geçeceğini tahmin ettiğimiz bir maç değildi. Hatayspor'un gücü ortada, mücadelesi ortada, topu çok iyi tutan, saklayan, forvet hattı özellikle Türkiye'deki en iyi forvet hatlarından bir tanesi. Böyle baktığımız zaman böyle güzel bir sonuçla dönmekten dolayı çok mutlu oluyoruz. Hemen önümüzde Olympiacos maçı var. Ardından da ligde Kasımpaşa ile oynayacağız. Zor maçlar geliyor ama ben eminim ki takımımız son derece iyi oturmuş vaziyette. Frankfurt'ta göstermiş olduğumuz performansı kendi iç sahamızda Olympiacos karşısında fazlasıyla gösterip iyi bir netice alacağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



