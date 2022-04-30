Erol Bilecik: 'FETÖ ağzı! Lig tescil edilmeli mi, edilmemeli mİ?

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, kulübün resmi televizyonundan açıklama yaptı. Bilecik yaptığı açıklamada Trabzonspor'un şampiyonluk maçında açılan pankartla ilgili konuştu.



İşte Erol Bilecik'in açıklamaları:



"İNSANLIK ONURUNA YAKIŞMAZ"



"Esefle kınayacağımız bir akşam. Türk spor tarihinde bir defa daha görmek istemediğimiz bir akşam yaşadık. Bir spor kulübünün açtığı pankart... 2010-11 sezonu şampiyonu oldukları... Bir silahın ucuna asarak bunu göstermelerini esefle kınıyorum. İnsanlık onuruna bu yakışmaz."



"FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORSUNUZ"



"Kumpas davasını reddetmek FETÖ'nün meşhur görülmesinin normal sayılacağı bir tablo önümüze serilmiş durumda. İnsanların bunu böyle anlamaması mümkün değil. 2010-11 şampiyonluğunu kendinize yakıştırıyorsunuz, siz FETÖ ağzıyla konuşuyorsunuz."



"LİG TESCİL EDİLMELİ Mİ, EDİLMEMELİ Mİ?"



"Lig tescil edilmeli mi, edilmemeli mi? Bu sorunun cevabını bulamazken, siz kalkıp 2010-11 şampiyonluğu için hak iddia ediyorsunuz. Bu şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helaldir."



"SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUM"



"Camiamız sakin olsun, bunu rica ediyorum. Sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bize dil uzatanlar, şampiyonluğumuzu görmezdenler gelenler... Halkı galeyana getirecek söylemleri yapmak önemli sıkıntı. Bütün savcıları göreve davet ediyorum."





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