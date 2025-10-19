Erman Toroğlu: 'Kilo vermeye ihtiyacın var'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Rams Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Mücadele hakkında bir köşe yazısı yazan Erman Toroğlu'nun Mauro Icardi ile ilgili sözleri dikkat çekti.
İşte Erman Toroğlu'nun Arjantinli yıldız hakkındaki sözleri:
"Mauro Icardi'ye bir parantez açmak lazım. Okan onu kafadan oynattı. Bence Okan şunu yapmak istedi: Yarın bir gün Icardi'nin 'Ben oynardım ama hoca oynatmıyor' gibi cümleler kurmaya hakkı olmasın. Yani seyirciye 'Icardi bu' diye gösteriyor. 15 günlük milli maç arasında sevgilisiyle gezmeye gidiyor. Senin idmana, kilo vermeye ihtiyacın var, İstanbul'da kalıp, çalışman gerekir. Ama ne olacak? Taraftarı aldatmak kolay, Fenerbahçe aleyhine bir-iki twit atarsın 'Icardi olursun'."
