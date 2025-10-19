19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
14:30
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
16:00
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
14:30
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
14:30
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
15:30
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
15:30
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
13:15
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
16:00
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
16:00
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
13:30
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
15:00
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
16:00
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
16:00
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
13:30
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
14:30

Erman Toroğlu: "Kilo vermeye ihtiyacın var"

Erman Toroğlu, Başakşehir maçı sonrasında Galatasaraylı Mauro Icardi hakkında konuştu.

calendar 19 Ekim 2025 11:53 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 11:56
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Erman Toroğlu: 'Kilo vermeye ihtiyacın var'
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Rams Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Mücadele hakkında bir köşe yazısı yazan Erman Toroğlu'nun Mauro Icardi ile ilgili sözleri dikkat çekti.

İşte Erman Toroğlu'nun Arjantinli yıldız hakkındaki sözleri:

"Mauro Icardi'ye bir parantez açmak lazım. Okan onu kafadan oynattı. Bence Okan şunu yapmak istedi: Yarın bir gün Icardi'nin 'Ben oynardım ama hoca oynatmıyor' gibi cümleler kurmaya hakkı olmasın. Yani seyirciye 'Icardi bu' diye gösteriyor. 15 günlük milli maç arasında sevgilisiyle gezmeye gidiyor. Senin idmana, kilo vermeye ihtiyacın var, İstanbul'da kalıp, çalışman gerekir. Ama ne olacak? Taraftarı aldatmak kolay, Fenerbahçe aleyhine bir-iki twit atarsın 'Icardi olursun'."
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
