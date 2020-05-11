Erman Toroğlu: 'İstemeyen parasını almasın'

"YÜZDE YÜZ DENMEDEN BAŞLAMAZ"

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında Süper Lig'in başlamasına itiraz eden kulüplere ve teknik adamlara tepki gösterdi.Oynamak istemeyenlerin maaşlarından vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Toroğlu, "Ne zaman başlayacaksa, başlayana kadar paralarını almasınlar. Düşürsünler paralarını. Hem şöfor koltuğu olsun, hem 1 lira olsun, hem evin önünde ineyim. Ne kadar güzel ya. Almanya'da, İngiltere'de başlıyorsa, belli şeyler yapılıyorsa, bizde de oynanacak" ifadelerini kullandı.Son kararı devletin vereceğini de vurgulayan yorumcu, "Sağlık Bakanlığının yüzde yüz desteği olmadan, yüzde 99 değil, futbol başlamaz. Bu işin kararını verecek olan, sonunda hükümettir. Başka şansımız yok. Yarın ters bir şey olursa, hükümetten sorulacaktır bu işler. Bugün Almanya, İtalya, İngiltere başlıyorsa bizde de başlayacak. İstemeyenler oynamazlar. Mahallede vardı ya, benim topumu verin, oynamayacağım diyenler, istemeyen parasını almadan gider." diye konuştu.