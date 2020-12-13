Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe'de tek çözüm, Aykut Kocaman'

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verilmesi durumunda takımın başına getirmek için tek seçeneğin Aykut Kocaman olacağını söyledi.



A Spor'da değerlendirme yapan Toroğlu, "Erol Bulut 2 maç daha ters giderse, nasıl bir çözüm olacak? Bir tek çözüm kalıyor, Aykut Kocaman. Bence tek çözüm var. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin içinden çıkmış, hep Fenerbahçe ile anılan bir adam. Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye fayda gelir, zarar gelmez. İşin içinde Emre var, Volkan var, Aykut gelince ne olur? Çok enteresan bir viraja giriyor Fenerbahçe." yorumunu yaptı.



Fenerbahçe'de son olarak 2018-2020 arasında teknik direktörlük yapan 55 yaşındaki teknik adam, 44 maçta 1.07 puan ortalaması yakalamıştı.