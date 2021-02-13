Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe'de Mesut Özil liderliği aldı'

Mesut Özil'in ilk yarı performansı 📈



✨İsabetli pas / pas: 45/46

✨Pas isabet oranı: %97.6

✨İsabetli şut / şut: 0/1

✨İkili mücadele: 1/1 pic.twitter.com/NxHHeltA3i



— Sporx (@sporx) February 13, 2021

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ilk 11'de görev aldığı ilk maç olan Karagümrük mücadelesindeki performansını Erman Toroğlu değerlendirdi. Mesut Özil, ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maçının 45 dakikalık bölümünde 46 pasın 45'inde isabet buldu ve yüzde 97.6 pas isabet oranıyla iyi bir başlangıç yaptı.Mesut Özil'in saha içi liderliğini aldığını kaydeden Toroğlu, "Fenerbahçe'de Mesut Özil girince, otomatik olarak, psikolojik olarak etkinliği gözüküyor. Sağa git, sola git diyor, etkinliği var. Teknik direktör saha dışından istediği kadar çırpınsın, Mesut Özil'in sahada yaptığını yapamaz. Türkiye Ligi gibi kalitesiz bir ortamda, Mesut Özil kalitesiyle yer eder. Koşmasına falan gerek yok. Mesut'un ağırlığını futbolcuların hepsi kabul etmişler. Sen şöyle yap, böyle yap diyor." dedi.Luiz Gustavo'nun dönüşüyle birlikte takımın daha dengeli bir hal alacağını söyleyen Toroğlu, "Gustavo orta sahaya geldiği zaman, Gustavo ve Mesut ikilisi olacak ve orta sahada dengelenme olacak. Mesut'un hücum gücündeki etkisi, Gustavo'nun defans gücündeki etkisi olacak." yorumunu yaptı.Mesut Özil'in takımın idaresini alacağını da belirten yorumcu, "Mesut da, 'Böyle oynarsak iyi olur, bunu yapmazsak iyi olur' diyecek adam. Erol Bulut ne kadar teknik direktör olsa da, Mesut Özil'in oyun bilgisi ve tecrübesi oyuna yansıyacaktır. Mührü maça Mesut koyacaktır." ifadelerini kullandı.