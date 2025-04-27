Erkan Sözeri: "Şanlıurfa'dan özür diliyorum"

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Manisa FK'ya 3-1 mağlup olan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri maç sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkan Sözeri: 'Şanlıurfa'dan özür diliyorum'
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27 Nisan 2025 20:00
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Manisa FK'ya 3-1 mağlup olan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maça çok iyi hazırlanmalarına rağmen mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Sözeri, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sözün bittiği noktada olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hem kentte yaşayan hem dışarda yaşayan Şanlıurfa halkı bugün güzel haberler bekliyordu. Bir haftadır iyi çalıştık ve rakibimizi iyi analiz ettik. İlk yarıda dengeli oynadık. İkinci yarı bir anlık yediğimiz gol oyuncularımın moralini bozdu, hemen 2 dakika sonra 1 gol daha yiyince işimiz zorlaştı. Hemen hamleler yaptık ve bunun da sonucunu alarak 1 gol bulduk. Maçı çevirebilirdik ama olmadı. Bazı oyuncularımız da performansının altında kaldı. Takım olarak üzgün olduğumuzu söyleyebilirim. Şanlıurfaspor'un hak ettiği yer burası değil. Belki işimiz çok zorlaştı, ben hala düştük demiyorum ama zorlaştı. Bizler ve oyuncularım elimizden geleni yaptı, mücadele etti ama olmadı. Şanlıurfaspor camiasından, halkından, kalbi Şanlıurfa'yla atan herkesten kendi adıma ve oyuncularım adına özür diliyorum. Eğer bir alt lige düşerse nasıl ki daha önce bir alt lige düştüğünde küllerinden yeniden doğduysa yeniden doğacaktır diye düşünüyorum."

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