Erkan Sözeri: "Bu kadar mahcup olduğum bir maç yok"

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında evinde Erzurumspor'a 3-1 mağlup olan Keçiörengücü'nde teknik direktör Erkan Sözeri maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkan Sözeri: 'Bu kadar mahcup olduğum bir maç yok'
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10 Mart 2025 17:04
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından üzgün olduğunu dile getirdi.

Sözeri, "Bize yakışmayan bir oyun ve sonuç. Kulübümüzün imkanlarının tam karşılığını veremediğimiz için mahcubiyet duyuyoruz. Mahcup olmak çözüm değil ama bir erdemdir. Çok üzgünüm. 20 senelik antrenörlük kariyerimde bu kadar mahcup olduğum bir maç hatırlamıyorum. Tekrar ayağa kalkmak, bir karakter ve duruş göstermek lazım. Bu duruşu gösteremediğimiz için kulübümüzden ve taraftarımızdan özür dilemekten başka çaremiz yok." diyerek sözlerini tamamladı.


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