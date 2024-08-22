Erik ten Hag: 'Zirkzee'ye öz güven sağlayacak'

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Hollandalı teknik adam, Bologna'dan transfer ettikleri ve ligdeki ilk maçta Fulham'a gol atan Joshua Zirkzee için, "Bir forvet oyuncusunun ilk maçında gol atması çok sevindirici. Bu, Zirkzee'ye öz güven sağlayacaktır. Bunun gerçekleşmesinden dolayı çok memnunum" dedi.



Zirkzee'nin attığı golün Fulham karşısında galibiyeti getirmesiyle ilgili Erik ten Hag, "Bu ona ve takıma güven sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Manchester United, 23 yaşındaki futbolcuyu Bologna'dan 42.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.





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